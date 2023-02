Jayson Tatum conquista seu primeiro prêmio MVP do All-Star Game da NBA

O ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, foi escolhido neste domingo pela primeira vez como o Jogador Mais Valioso (MVP) do All-Star Game da NBA, depois de uma exibição de 55 pontos, recorde na história do evento.

"Significa muito se pensarmos nas lendas que já jogaram aqui", disse Tatum ao receber o troféu de MVP, que leva o nome de Kobe Bryant.

"Honestamente, os recordes são feitos para serem quebrados. Assim tentarei mantê-lo pelo tempo que puder, mas tenho certeza que alguém chegará em alguns anos para tentar quebrá-lo", afirmou o astro do atual vice-campeão da NBA.

Tatum, que anotou dez cestas de três pontos em 18 tentativas e pegou dez rebotes na partida, liderou o time capitaneado por Giannis Antetokoummpo contra o de LeBron James na vitória por 184 a 175 na Vivint Arena de Salt Lake City (Utah).

O ala explodiu no terceiro quarto com 27 pontos, a maior pontuação em um período nas 72 edições do All-Star Game, e aproveitou a passividade defensiva habitual do jogo exibição para continuar pontuando e chegar ao recorde.

"Vi que as três primeiras (bolas de três) entraram e continuei arremessando", explicou.

Em seu quarto All-Star aos 24 anos, uma marca que nenhum dos jogadores míticos dos Celtics tinha conseguido, Tatum sucedeu como MVP da partida Stephen Curry, que no ano passado anotou 50 pontos e 16 cestas de três.

Tatum, que na atual temporada tem média de 30,6 pontos por partida, liderou os Celtics até as Finais da NBA do ano passado, que terminaram com o título do Golden State Warriors de Curry, ausente desta edição do All-Star por lesão.

- Últimos cinco ganhadores do prêmio MVP Kobe Bryant do All-Star Game da NBA:

2023 - Jayson Tatum (Boston Celtics)

2022 - Steph Curry (Golden State Warriors)

2021 - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2020 - Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

2019 - Kevin Durant (Golden State Warriors)

