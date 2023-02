Flamengo reencontra Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana

Flamengo e Independiente del Valle voltarão a protagonizar a final da Recopa Sul-Americana como em 2020, quando o time brasileiro levantou o troféu no Maracanã.

A história vai se repetir em 2023: os equatorianos fazem o primeiro jogo em casa nesta terça-feira (21), como campeões da Copa Sul-Americana, e os brasileiros chegam como campeões da Libertadores.

Há três anos, o Del Valle não conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0 no placar em Quito e sofreu a virada no segundo tempo, mas chegou ao empate com um pênalti nos acréscimos.

No jogo de volta, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu por 3 a 0, mesmo jogando com um a menos desde o primeiro tempo depois da expulsão do volante Willian Arão, hoje no Fenerbahçe, da Turquia.

O primeiro duelo da Recopa 2023 acontece no Estádio Rumiñahui, com capacidade para 12 mil pessoas, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Piero Maza (central), auxiliado por seus compatriotas José Retamal e Claudio Urrutia.

O Flamengo "hoje em dia é o clube com mais hierarquia dentro do continente", disse o argentino Martin Anselmi, técnico do Del Valle.

"Aqui temos que tentar fazer a diferença. Nós jogamos em casa, no nosso campo, com a nossa torcida. Temos que jogar e depois ir ao Maracanã para sermos nós mesmos, e nunca desistir", acrescentou Anselmi.

O Independiente del Valle praticamente não jogou desde que venceu o São Paulo por 2 a 0 na final da Copa Sul-Americana, em outubro.

Há menos de duas semanas, a equipe enfrentou o Aucas na Supercopa do Equador e venceu por 3 a 0.

Por sua vez, o Flamengo teve uma intensa atividade de alto nível neste início de 2023. O time carioca ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes de Fifa, disputado no Marrocos, depois de perder a semifinal por 3 a 2 para o Al Hilal da Arábia Saudita e vencer o egípcio Al Ahly por 4 a 2.

Antes, foi derrotado pelo pelo Palmeiras por 4 a 3 na decisão da Supercopa do Brasil, em Brasília.

Desde o fracasso no Mundial, o técnico português Vítor Pereira vem fazendo várias modificações na equipe.

Com a lesão do meia Gerson, as dúvidas aumentam para o duelo com os equatorianos, já que o zagueiro Léo Pereira, o lateral Filipe Luís e o atacante Marinho também são desfalques por problemas físicos.

A maior delas é se Vítor Pereira dará prioridade à defesa - nesse caso escalando três volantes - ou se manterá o quarteto de ataque, mas com Everton Ribeiro cumprindo funções defensivas.

O jogo de volta da Recopa Sul-Americana está previsto para o dia 28 de fevereiro no Rio de Janeiro.

Em caso de empate em pontos e no saldo de gols, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

Prováveis escalações:

Independiente del Valle: Wellington Ramírez - Mateo Carabajal, Richard Schunke, Agustín García - Matías Fernández, Jordy Alcívar, Lorenzo Faravelli, Cristián Pellerano, Beder Caicedo - Lautaro Díaz, Junior Sornoza. Técnico: Martin Anselmi.

Flamengo: Santos - Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas - Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro (Erick Pulgar) e Giorgian de Arrascaeta - Pedro e Gabigol. Técnico: Vítor Pereira.

sp/ol/cb

