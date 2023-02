EUA: secretário adverte empresa cujo trem descarrilou em Ohio a apoiar população

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, enviou uma carta neste domingo (19) ao presidente da Norfolk Southern, Alan H. Shaw, alertando que a empresa ferroviária de carga deve "demonstrar apoio inequívoco ao povo" dos locais de Ohio afetados por um descarrilamento de trem, que levou à liberação de produtos químicos.

"Este é o momento certo para a Norfolk Southern assumir uma posição de liderança na indústria ferroviária, mudando para uma postura que se concentra em apoiar, e não frustrar, os esforços para elevar o padrão da regulamentação de segurança ferroviária dos EUA", completou.

O governador de Ohio, Mike DeWine, disse na sexta-feira, 17, que os produtos derramados no Rio Ohio não são mais um risco, mesmo com pessoas da comunidade relatando dores de cabeça constantes e olhos irritados. O Estado planeja abrir uma clínica médica na região de 4.700 habitantes para analisar seus sintomas, apesar das repetidas declarações de que os testes de ar e água não mostraram sinais de contaminantes.

Ainda assim, persiste a incerteza sobre as consequências de um descarrilamento ocorrido há cerca de duas semanas. O professor de saúde ambiental e engenharia da Universidade Johns Hopkins Peter DeCarlo disse à ABC News no domingo que mais testes são necessários para determinar quais produtos químicos estão presentes. "Simplesmente não temos as informações necessárias para entender quais produtos químicos podem estar presentes", declarou.

As causas do descarrilamento bem como eventuais violações de segurança seguem sendo averiguadas. Fonte: Associated Press.

