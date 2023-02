EUA diz que quer vender caças F-16 para a Turquia

O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, disse nesta segunda-feira em Ancara que os Estados Unidos querem vender caças F-16 para a Turquia, uma questão que envenena as relações entre os dois países há anos.

"O governo Biden apoia fortemente o pacote para modernizar os F-16 existentes e fornecer novos para a Turquia", disse Blinken, observando que ainda não poderia fornecer um "cronograma formal" porque a venda estava condicionada ao sinal verde do Congresso americano.

A Turquia é um "aliado e parceiro da OTAN", portanto esta entrega é de "interesse nacional" e de interesse da Aliança, acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

A potencial venda de caças F-16 para a Turquia, prometida pelo presidente Joe Biden, encontrou resistência no Congresso dos EUA devido à situação dos direitos humanos na Turquia e ao bloqueio turco à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN.

O chanceler turco disse que "seria injusto" tornar a entrada desses países uma "condição" para a venda dos F-16.

"A Turquia não deve ter as mãos atadas", acrescentou, esperando que "as sanções [dos Estados Unidos] sejam suspensas o mais rápido possível".

A Turquia criticou a Suécia por abrigar militantes curdos e simpatizantes que Ancara considera "terroristas", especialmente aqueles pertencentes ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Ancara já pagou US $ 1,4 bilhão por um pedido de caças furtivos F-35 dos EUA que não recebeu: Washington congelou a entrega em 2019 depois que Ancara comprou um sistema antimísseis russo S-400, considerando-o uma ameaça ao F-35 .

Esta é a primeira visita de Blinken à Turquia desde que assumiu o cargo há dois anos.

O chefe da diplomacia americana tem agendado um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, nesta segunda-feira, depois de ter visitado a zona do terremoto que assolou o sul do país no domingo.

Lá, Blinken anunciou uma ajuda adicional de 100 milhões de dólares para as vítimas do desastre que deixou cerca de 45 mil mortos na Turquia e na vizinha Síria, após um primeiro pacote de 85 milhões.

