Djokovic iguala recorde de Steffi Graf; Medvedev volta ao Top 10 do ranking da ATP

O russo Daniil Medvedev, campeão do torneio de Roterdã, voltou nesta segunda-feira ao Top 10 (8º) do ranking da ATP, liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que igualou o recorde da alemã Steffi Graff de 337 semanas como número 1 do mundo.

Graf era a única tenista entre homens e mulheres a ficar tanto tempo no topo da classificação, marca que ostentava desde que se aposentou, em 1999.

Djokovic, de 25 anos, voltou a liderar a classificação do tênis masculino após o título do Aberto da Austrália no final de janeiro, seu 22º troféu de Grand Slam.

O número 2, o espanhol Carlos Alcaraz, fora das quadras durante três meses se recuperando de lesões, voltou a competir neste mês de fevereiro e foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires no último fim de semana, o que lhe garantiu uma boa vantagem de pontos sobre o grego Stefanos Tsitsipas, que fecha o Top 3.

Relegado à 12ª posição no final de janeiro, Medvedev conquistou em Roterdã o 16º título de sua carreira, enquanto seu adversário na final, o italiano Jannik Sinner, subiu duas posições no ranking (12º).

O avanço do russo fez o canadense Felix Auger-Aliasime (9º), o norueguês Holger Rune (10º) e o polonês Hubert Hurkacz (11º) caírem uma posição cada.

Já o britânico Cameron Norrie, que perdeu a final para Alcaraz na Argentina, cai para a 13ª posição.

Por outro lado, o americano Taylor Fritz, campeão do ATP 250 de Delray Beach, permanece como número 7 e já tem garantido o Top 5 no ranking da próxima semana.

O alemão Alexander Zverev, ex-número 2 do mundo e que vinha perdendo posições desde que lesionou o tornozelo em Roland Garros no ano passado, chegou à segunda rodada em Roterdã e finalmente subiu um degrau na classificação (16º).

Seu algoz no torneio, o holandês Tallon Griegspoor, obteve a maior ascensão no ranking, ganhando 21 posições para ficar no 40º posto.

O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Monteiro, que foi eliminado na primeira rodada em Buenos Aires e nesta semana caiu para a 83ª colocação.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 20 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRV) 7.070 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.480

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.940

4. Casper Ruud (NOR) 5.515

5. Andrey Rublev (RUS) 3.860

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815

7. Taylor Fritz (EUA) 3.660

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.250 (+3)

9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.200 (-1)

10. Holger Rune (DIN) 3.161 (-1)

11. Hubert Hurkacz (POL) 2.995 (-1)

12. Jannik Sinner (ITA) 2.745 (+2)

13. Cameron Norrie (GBR) 2.615 (-1)

14. Karen Khachanov (RUS) 2.470 (-1)

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.350

16. Alexander Zverev (ALE) 2.320 (+1)

17. Pablo Carreno (ESP) 2.285 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.855 (+2)

19. Nick Kyrgios (AUS) 1.825

20. Borna Coric (CRO) 1.815 (+1)

...

83. Thiago Monteiro (BRA) 631 (-5)

