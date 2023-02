Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA assinou um contrato de vários anos com a polaca Aleksandra Lisowska, maratonista de longa distância. Lisowska usará os produtos de desempenho da PUMA, com início na Maratona de Roterdã em 16 de abril.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230220005071/pt/

Sports company PUMA has signed a multi-year agreement with Polish long-distance runner and the European Marathon Champion Aleksandra Lisowska. Lisowska will wear PUMA's performance products starting at the Rotterdam Marathon on April 16. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lisowska começou sua carreira no atletismo com a corrida com obstáculos e corrida cross-country antes de competir em longas distâncias como a meia-maratona e a maratona. Sua maior conquista aconteceu no verão europeu de 2022, quando venceu a maratona no Campeonato Europeu em Munique.

"É um grande reconhecimento dos esforços da PUMA dentro do espaço de corridas de longa distância quando a campeã europeia de maratona escolhe correr com os nossos tênis", afirmou Pascal Rolling, chefe de marketing esportivo da PUMA. "A Aleksandra é uma atleta muito talentosa, e estamos na expectativa de muitas corridas empolgantes juntos."

Com a nova linha de produtos apresentando a inovadora espuma NITRO, a PUMA tem como objetivo estar nas maratonas mais populares, inspirando comunidades locais de corrida em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a PUMA vem ampliando continuamente sua lista dos melhores atletas internacionais, que inclui a medalhista de bronze olímpico Molly Seidel. Ao falar com a PUMA, Lisowska afirmou que o desempenho de Seidel nos Jogos Olímpicos também a inspirou a lutar pelo ouro no Campeonato Europeu.

"Foi o desempenho dela nas Olimpíadas que me motivou a competir no Campeonato Europeu, visto que a Molly é o exemplo perfeito de como tática e uma mentalidade forte, não o histórico de vida, importa em eventos dessa magnitude", afirmou Lisowska.

Lisowska usará os mais recentes tênis de corrida de rua da PUMA, como o Deviate NITRO Elite 2, feitos de fibra de carbono PWRPLATE, que garante estabilidade e máxima eficiência de corrida, combinado com o superior amortecimento de espuma NITRO Elite da PUMA.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Há 75 anos, a PUMA promove incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. A empresa colabora com designers e marcas de renome para levar as influências dos esportes à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 18.000 pessoas no mundo todo e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230220005071/pt/

Contato

Robert-Jan Bartunek Comunicações corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 [email protected]m

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags