Brasileiro João Fonseca perde para eslovaco Alex Molcan e é eliminado do Rio Open

O eslovaco Alex Molcan, número 54 do mundo, avançou às oitavas de final do Rio Open ao derrotar nesta segunda-feira o jovem brasileiro João Fonseca (827º), de apenas 16 anos, no início do quadro principal do torneio de tênis mais importante da América do Sul.

Molcan, que entrou na disputa substituindo o argentino Federico Coria, lesionado, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3, em uma hora e 11 minutos de partida na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club do Rio de Janeiro.

O eslovaco, de 25 anos, enfrentará na próxima fase o boliviano Hugo Dellien (111º), que derrotou o português João Sousa (143º).

Os favoritos ao título, o espanhol Carlos Alcaraz (primeiro cabeça de chave) e o britânico Cameron Norrie (segundo cabeça de chave), estrearão na terça-feira contra o brasileiro Mateus Alves (554º) e o argentino Juan Manuel Cerúndolo (107º), respectivamente.

Alcaraz e Norrie disputaram no domingo a final do ATP 250 de Buenos Aires, que terminou com a vitória do espanhol, atual campeão do Rio Open.

