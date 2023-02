Após título em Doha, Swiatek segue no topo do ranking da WTA

Após outra boa semana, que terminou com o título do WTA 500 de Doha, a polonesa Iga Swiatek se manteve como número 1 do tênis feminino, segundo o ranking publicado nesta segunda-feira.

Swiatek derrotou com facilidade no sábado a americana Jessica Pegula (número 3 do mundo) por 2 sets a 0 para conquistar o torneio pelo segundo ano consecutivo.

Este foi o primeiro troféu da polonesa em 2023 e o 12º de sua carreira. Ela lidera o ranking da WTA desde abril do ano passado.

A brasileira Bia Haddad, que nesta segunda-feira foi eliminada do torneio de Dubai na primeira rodada, continua como a tenista latino-americana mais bem ranqueada, na 12ª colocação.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 20 de fevereiro:

1. Iga Swiatek (POL) 10.900 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6.100

3. Jessica Pegula (EUA) 5.250

4. Ons Jabeur (TUN) 5.111

5. Carolilne Garcia (FRA) 4.835

6. Coco Gauff (EUA) 4.091

7. Maria Sakkari (GRE) 3.800

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.425

9. Belinda Bencic (SUI) 3.315

10. Elena Rybakina (CAZ) 2.860

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2.620

12. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.285

13. Liudmila Samsonova (RUS) 2.197

14. Victoria Azarenka (BLR) 2.192

15. Petra Kvitova (CZE) 2.182

16. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.030

17. Simona Halep (ROM) 1.956

18. Karolina Pliskova (CZE) 1.910

19. Paula Badosa (ESP) 1.862

20. Jelena Ostapenko (LET) 1.795

