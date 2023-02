Ancelotti espera reviver em Liverpool boas lembranças da final da Champions de 2022

O jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid nesta terça-feira (21), em Anfield, será uma reedição da última final do torneio e um duelo no qual o técnico merengue, Carlo Ancelotti, espera reviver as boas recordações de 2022.

"Voltamos bem, motivados, com vontade de jogar bem, como fizemos no ano passado, levando em conta que é uma eliminatória muito complicada, na qual teremos que jogar bem também na volta", afirmou Ancelotti entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"É uma lembrança muito bonita. A verdade é que estou de acordo com Klopp, foi um jogo equilibrado. O Liverpool teve mais posse de bola, mas fomos bem atrás, e estando bem atrás contra o Liverpool sempre é possível tirar algo bonito. Mas hoje é diferente, porque são dois jogos, e temos que ir bem nos 180 minutos", acrescentou o técnico italiano.

"Esperamos um jogo muito intenso, com muita pressão, um jogo sem tempo para respirar. Sabemos muito bem disso e estamos preparados", continuou.

Ancelotti também falou sobre o atacante brasileiro Vinícius Júnior.

"Vinícius gosta de jogar futebol seja onde for, ainda mais quando os jogos são importantes como o de amanhã. Neste momento, dá gosto de ver o 'Vini', mas para todo o futebol, não só os torcedores do Real Madrid, porque ele é muito bom, como Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland...", elogiou o italiano.

