Adeyemi sofre lesão na coxa desfalcará Dortmund por 3 semanas

O jovem atacante Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória sobre o Hertha Berlim por 4 a 1 no último domingo e ficará afastado dos gramados por três semanas, anunciou o clube nesta segunda-feira.

Adeyemi sentiu o músculo posterior da coxa esquerda quando fez a assistência para o gol do holandês Donyell Malen. Na sequência, deixou o campo chorando e foi substituído pelo inglês Jamie Bynoe-Gittens.

"Karim sofreu uma lesão muscular durante o jogo de domingo contra o Hertha Berlim. Ele ficará afastado durante cerca de três semanas", tuitou o Borussia Dortmund.

Adeyemi, que também marcou contra o Hertha, é um dos destaques da temporada no Dortmund, que na última rodada do Campeonato Alemão igualou a pontuação de Bayern de Munique e Union Berlin no topo da tabela.

O jovem de 21 anos marcou três gols e fez uma assistência nas últimas cinco partidas do time alemão entre todas as competições.

Além de perder os jogos contra Hoffenheim, RB Leipzig e Schalke 04 pela Bundesliga, o atacante também ficará fora da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Chelsea, no dia 7 de março. Na ida, o Borussia Dortmund venceu por 1 a 0 com gol do próprio Adeyemi.

