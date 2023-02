United bate Leicester e encosta na briga pelo título no Inglês; Tottenham entra no Top 4

O Manchester United bateu o Leicester por 3 a 0 neste domingo e encostou na briga pelo título do Campeonato Inglês, ficando a três pontos do vice-líder Manchester City e a cinco do líder Arsenal, que ainda tem um jogo a menos.

O resultado também dá ao United tranquilidade em relação à luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, já que a equipe abre oito pontos de vantagem sobre o Newcastle (5º) e sete sobre o Tottenham, que entrou no Top 4 com a vitória por 2 a 0 sobre o West Ham no jogo que fechou a rodada.

Em Old Trafford, os 'Red Devils', que não puderam contar com o volante brasileiro Casemiro, suspenso, foram liderados pelo atacante Marcus Rashford, autor dos dois primeiros gols sobre o Leicester (25' e 56'), antes de Jadon Sancho fechar o placar (61').

Outro destaque do time de Manchester foi o goleiro espanhol David de Gea, que fez boas defesas em finalizações de Harvey Barnes (8') e Kelechi Iheanacho (20') e evitou que o Leicester saísse na frente no placar.

No clássico londrino, o Tottenham derrotou o West Ham com gols no segundo tempo do brasileiro Emerson Royal (56') e do sul-coreano Son Heung-min (72').

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 2 - 4

Chelsea - Southampton 0 - 1

Everton - Leeds 1 - 0

Wolverhampton - Bournemouth 0 - 1

Nottingham - Manchester City 1 - 1

Brentford - Crystal Palace 1 - 1

Brighton - Fulham 0 - 1

Newcastle - Liverpool 0 - 2

- Domingo:

Manchester United - Leicester 3 - 0

Tottenham - West Ham 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 54 23 17 3 3 51 23 28

2. Manchester City 52 24 16 4 4 60 24 36

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 42 24 13 3 8 44 35 9

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Fulham 38 24 11 5 8 35 30 5

7. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

8. Liverpool 35 22 10 5 7 38 28 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 23 8 7 8 23 23 0

11. Aston Villa 28 23 8 4 11 28 38 -10

12. Crystal Palace 26 23 6 8 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 23 6 7 10 18 38 -20

14. Leicester 24 23 7 3 13 36 41 -5

15. Wolverhampton 23 23 6 5 12 17 32 -15

16. Everton 21 23 5 6 12 17 30 -13

17. Bournemouth 21 23 5 6 12 21 44 -23

18. West Ham 20 23 5 5 13 19 29 -10

19. Leeds 19 23 4 7 12 28 39 -11

20. Southampton 18 23 5 3 15 19 40 -21

