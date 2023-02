Roma vence Verona e sobe para 3º no Campeonato Italiano

A Roma subiu para a terceira colocação do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Hellas Verona (18º) por 1 a 0.

O time do técnico José Mourinho chegou à vitória graças ao gol do atacante norueguês Ola Solbakken (45'), titular pela primeira vez desde que chegou ao clube na última janela de transferências.

Com o resultado, a Roma soma os mesmos 44 pontos do Milan (4º), mas leva a melhor no saldo de gols (+11 contra +9). Além disso, os 'gialorrossi' ultrapassaram a rival Lazio (5ª), que mais cedo venceu por 2 a 0 a Salernitana (16ª), que fez seu primeiro jogo sob o comando do técnico português Paulo Sousa (ex-Flamengo).

Autor de um golaço contra o Cluj na Liga Conferência na última quinta-feira, o artilheiro Ciro Immobile abriu o placar no início do segundo tempo (60') e fez o segundo pouco depois (69'), de pênalti.

Immobile, de 32 anos, que não marcava na Serie A desde o início de janeiro, soma agora nove gols no campeonato nesta temporada.

Em outro jogo do dia, a Fiorentina (14ª) empatou em 1 a 1 com o Empoli (12º), com o brasileiro Arthur Cabral marcando o gol da 'Viola'.

Também neste domingo, a Atalanta (7ª) perdeu em casa para o Lecce (13º) por 2 a 1 e colocou em risco sua classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Lecce abriu o placar logo no início da partida com Assan Ceesay (4') e ampliou no segundo tempo com Alexis Blin (74'), antes de o time de Bérgamo descontar na reta final com Rasmus Hojlund (87').

Ainda longe da pontuação da Atalanta, a Juventus manteve sua ascensão ao derrotar a Spezia (17ª) por 2 a 0, resultado que leva o time de Turim à sétima colocação.

Moise Kean (32') e Ángel Di María (66'), que saiu do banco no segundo tempo, marcaram os gols da vitória da Juve.

Na sexta-feira, o líder Napoli abriu a rodada conseguindo sua 20ª vitória no campeonato, ao bater o Sassuolo (15º) por 2 a 0, enquanto Inter de Milão (2ª) e Milan venceram no sábado, respectivamente, Udinese (3 a 1) e Monza (1 a 0).

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Napoli 0 - 2

- Sábado:

Sampdoria - Bologna 1 - 2

Monza - Milan 0 - 1

Inter - Udinese 3 - 1

- Domingo:

Atalanta - Lecce 1 - 2

Salernitana - Lazio 0 - 2

Fiorentina - Empoli 1 - 1

Spezia - Juventus 0 - 2

Roma - Hellas Verona 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Torino - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 62 23 20 2 1 56 15 41

2. Inter 47 23 15 2 6 44 27 17

3. Milan 44 23 13 5 5 39 30 9

4. Lazio 42 23 12 6 5 39 19 20

5. Roma 41 22 12 5 5 29 19 10

6. Atalanta 41 23 12 5 6 42 26 16

7. Juventus 32 23 14 5 4 36 17 19

8. Bologna 32 23 9 5 9 30 33 -3

9. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

10. Udinese 30 23 7 9 7 31 28 3

11. Monza 29 23 8 5 10 28 31 -3

12. Empoli 28 23 6 10 7 22 29 -7

13. Lecce 27 23 6 9 8 24 26 -2

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 24 30 -6

15. Sassuolo 24 23 6 6 11 26 35 -9

16. Salernitana 21 23 5 6 12 25 44 -19

17. Spezia 19 23 4 7 12 19 39 -20

18. Hellas Verona 17 22 4 5 13 20 33 -13

19. Sampdoria 11 23 2 5 16 11 38 -27

20. Cremonese 8 22 0 8 14 15 40 -25

