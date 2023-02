Pyongyang diz que depende dos EUA para que o Pacífico se torne um "campo de tiro"

A poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un alertou nesta segunda-feira (20, noite de domingo no Brasil) sobre uma "resposta correspondente" aos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, depois que Pyongyang realizou dois lançamentos de mísseis em dois dias.

"A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas", disse Kim Yo Jong em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA.

kjk/ceb/dhc/mas/ic

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags