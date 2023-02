Oruro vibra ao som do carnaval estrelado da Bolívia

Trajes coloridos e máscaras extravagantes avançam ao som de trombetas e tambores; as crianças entram em brigas de espuma; milhares de pessoas, cerveja na mão, em cada esquina das ruas de Oruro: o carnaval mais famoso da Bolívia está de volta.

Após a suspensão de 2021 e as restrições de 2022 devido à pandemia de covid-19, o desfile principal do Carnaval de Oruro aconteceu no sábado com muito espírito de festa.

"Eu dancei por tantos anos e agora ainda estou dançando também. E ainda estou dançando, até morrer talvez eu vá dançar", disse Beatriz Yujra, uma lojista de 65 anos, vestida com o traje dourado da dança dos Incas.

Ela havia acabado de completar a peregrinação de quatro quilômetros ao Santuário da Virgen del Socavón, padroeira dos mineradores nesta cidade do oeste boliviano, rica em zinco, estanho e chumbo.

A procissão é o evento central do Carnaval de Oruro, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2001. Cerca de 28.000 dançarinos e 10.000 músicos de cerca de cinquenta grupos de dança típica participam da "entrada folclórica".

Vestidos com enfeites e lantejoulas, os grupos enfeitam suas performances com fogos de artifício, bombas de fumaça e muito confete, enquanto a multidão os anima.

"Nossas culturas e tradições brilham novamente no majestoso Carnaval de Oruro", tuitou o presidente boliviano Luis Arce no sábado.

"Bailarinos e bandas vestem suas melhores roupas e apresentam coreografias incomparáveis para deslumbrar o mundo", acrescentou o presidente, que não esteve presente nesta cidade a 225 quilômetros de La Paz.

