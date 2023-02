Meta lança assinatura paga para verificar contas no Facebook e Instagram

A Meta, proprietária do Facebook e Instagram, vai lançar um serviço de assinatura paga a partir de US$ 11,99 (cerca de R$ 62) mensais para permitir que usuários verifiquem suas contas nestas redes sociais, anunciou o CEO Mark Zuckerberg, neste domingo (19), em iniciativa semelhante à de Elon Musk no Twitter.

O "Meta Verified" será implementado inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia esta semana "e em mais países em breve", e permitirá que os usuários "verifiquem sua conta" e ofereçam benefícios como "acesso direto ao atendimento ao cliente", disse Zuckerberg.

"Esta nova função aumenta a autenticidade e a segurança de nossos serviços", explicou em uma publicação em sua conta no Facebook.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novidade não atinge quem já tem conta verificada

Não haverá mudanças nas contas do Facebook e Instagram que já são verificadas, disse a companhia, acrescentando que apenas usuários maiores de 18 anos poderão se inscrever. O serviço ainda não está disponível para empresas.

As tentativas iniciais de Musk de lançar um serviço semelhante no Twitter no ano passado fracassaram, devido a uma grande quantidade de contas falsas que colocaram dúvida sobre o futuro do site.

A Meta enfrenta dificuldades financeiras desde o ano passado. Em novembro, a companhia anunciou a demissão de 11 mil funcionários (13% do quadro total), a maior redução de trabalhadores na história da empresa.

Este corte fez parte de uma onda de demissões anunciadas pelos gigantes da tecnologia do Vale do Silício nos últimos meses.

Metaverso

A Meta também está sob pressão para fazer uma grande aposta no metaverso, o mundo de realidade virtual que Zuckerberg acredita representar o futuro online.

No ano passado, o preço das ações da empresa caíram dois terços em 12 meses, mas recuperaram parte das perdas em 2023.

Apesar disso, Zuckerberg se mantém otimista sobre o futuro do projeto. No início de fevereiro, a empresa registrou sua primeira queda anual de vendas desde que saiu da bolsa em 2012, mas este declínio foi menor do que o esperado.

A Meta também anunciou recentemente que a quantidade dos usuários diários do Facebook alcançou os 2 bilhões pela primeira vez.





Tags