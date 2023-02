Mané retorna aos treinos coletivos com o Bayern de Munique

O atacante senegalês Sadio Mané participou na manhã deste domingo de seu primeiro treinamento coletivo com o Bayern de Munique desde que sofreu em novembro uma lesão na fíbula da perna direita, que o tirou da Copa do Mundo de 2022.

"Esta sensação é simplesmente fantástica", disse Mané depois do treino em Säbener Strasse.

"Sou jogador, o futebol é a minha vida, estava sentindo muita falta. Continuo motivado, fico feliz em reencontrar os torcedores, o futebol, o ambiente, marcar gols e no final vencer", continuou o atacante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mané se machucou no dia 8 de novembro, na goleada do Bayern por 6 a 1 sobre o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão, e não se recuperou a tempo de disputar o Mundial do Catar pela seleção do Senegal.

Ele começou a correr no centro de treinamento do time bávaro no dia 24 de janeiro e uma semana depois passou para as atividades com bola.

Principal contratação do Bayern para a temporada, Mané não pôde ser escalado no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na última terça-feira contra o Paris Saint-Germain, que terminou com a vitória dos alemães por 1 a 0 no Parque dos Príncipes.

O técnico da equipe, Julian Nagelsmann, tinha indicado na sexta-feira que, com uma semana completa de treinamento, Mané poderia ser relacionado para o duelo de domingo que vem contra o Union Berlin, na Allianz Arena, pela Bundesliga.

O jogo de volta contra o PSG na Champions está programado para o dia 8 de março, em Munique.

tba/smr/psr/hgs/cb

Tags