Corpo de jogador ganês morto em terremoto na Turquia é repatriado

Os restos mortais do jogador de futebol ganense Christian Atsu, morto no terremoto que atingiu a Turquia, chegará neste domingo (19) à capital de seu país, Acra, informou o Ministério das Relações Exteriores de Gana.

Atsu, de 31 anos, é uma das vítimas do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro, matando mais de 44.000 pessoas em ambos os países.

O corpo do jogador de futebol foi encontrado no sábado, depois que alguns relatórios preliminares indicaram que ele havia sido resgatado com segurança.

"Os restos mortais serão acompanhados por sua família e pelo embaixador de Gana na Turquia em um voo da companhia aérea turca e chegarão a Acra às 19h40 de domingo", disse o ministério.

No sábado, o irmão mais velho de Atsu e seu irmão gêmeo estiveram presentes no local de resgate onde o corpo foi encontrado.

Sua viúva, Marie-Claire Rupio, e seus três filhos compareceram a uma homenagem ao jogador antes do jogo do Newcastle pela Premier League contra o Liverpool, no St James' Park, em Londres.

Atsu havia chegado ao clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), próximo ao epicentro do violento terremoto que abalou a Turquia e a Síria.

Com essa camisa ele marcou 33 gols, o último em 5 de fevereiro, poucas horas antes do terremoto.

O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, elogiou o atleta, que também atuou em sua equipe. "O futebol perdeu um dos melhores embaixadores, um que será difícil de substituir", afirmou.

