Balão da China e objetos voadores no Alasca e Canadá: entenda

Os Estados Unidos acreditam que as três aparições podem ser balões de origem chinesa, com uma confirmação; veja o caso

Um balão proveniente da China foi derrubado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no início de fevereiro ao sobrevoar o território do país. As autoridades chinesas afirmam que o objeto foi desenvolvido para gravações meteorológicas, não espionagem.

A autorização para o abatimento veio do presidente norte-americano Joe Biden na quarta-feira, 4, após a primeira aparição do dispositivo no estado de Montana. Em resposta, o Secretário de Estado, Antony Blinken, adiou sua viagem a Pequim.

Blinken declarou em telefonema ao diretor do Escritório Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, que o balão foi um “ato irresponsável e uma clara violação da soberania dos EUA e do direito internacional”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que se sabe sobre os objetos misteriosos abatidos pelos EUA; CONFIRA

Balão da China e objetos não identificados no Alasca e Canadá: O que foi encontrado

O balão que atravessou os Estados Unidos estava “equipado com uma antena destinada a localizar os dispositivos de comunicação e era capaz de interceptar chamadas feitas nesses dispositivos”, de acordo com o jornal The New York Times.

O secretário de imprensa do Pentágono, o general Pat Ryder, afirmou em entrevista a repórteres que os balões de origem chinesa operavam “em pelo menos cinco continentes”, incluindo regiões como a América Latina, o Sudeste e o Leste Asiático.

Na sexta-feira, 10, outro objeto foi abatido por forças norte-americanas no Alasca. No sábado, 11, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ordenou a derrubada de outro objeto não identificado.

A ministra-adjunta das Relações Exteriores na China, Hua Chunying, compartilhou no Twitter sua indignação. “Eles procuram transformar um montículo em uma montanha e retratam o balão como prova da 'Ameaça da China'”, publicou.

Lula e Biden anunciam que EUA colocarão dinheiro no Fundo Amazônia, mas valor decepciona; VEJA

Tags