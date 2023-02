Alcaraz vence Norrie e conquista primeiro título de 2023 no ATP 250 de Buenos Aires

O tenista espanhol Carlos Alcaraz se sagrou campeão do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo ao derrotar na final o britânico Cameron Norrie.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 32 minutos de partida.

O espanhol disputou na capital argentina seu primeiro torneio na temporada, depois de mais de três meses de inatividade.

Alcaraz foi número 1 do mundo de setembro de 2022 a janeiro deste ano, quando foi ultrapassado pelo sérvio Novak Djokvic, campeão do Aberto da Austrália, torneio do qual o espanhol ficou de fora devido a uma lesão na perna direita

"Jogamos uma grande final. É um momento muito feliz para mim, o meu primeiro título depois do US Open e de estar quase quatro meses parado", comemorou Alcaraz depois da partida.

Por sua vez, Norrie sofreu sua nona derrota em uma final no circuito da ATP e a segunda em 2023, já que em janeiro foi vice-campeão no torneio de Auckland.

