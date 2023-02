Strasbourg vence Angers e sai da zona de rebaixamento do Francês

Com dois gols de Habib Diallo, o Strasbourg derrotou o Angers neste sábado por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Francês, enquanto no outro jogo do dia o Nice empatou sem gols com o Reims.

Contratado na semana passada para salvar da queda o time da região da Alsácia, o técnico Frédéric Antonetti conseguiu sua primeira vitória.

O Strasbourg abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Diallo (14' e 42'), enquanto o Angers descontou na reta final com o argelino Nabil Bentaleb marcando de pênalti (73').

Com apenas duas vitórias no campeonato, o Angers continua na lanterna e parece condenado a cair para a segunda divisão, já que está está dez pontos atrás do Brest, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Com a permanência quase garantida, Nice e Reims buscavam objetivos mais ambiciosos, o que fez do empate em 0 a 0 um mau resultado para ambas as equipes.

O artilheiro da Ligue 1, Folarin Balogun, perdeu um pênalti na partida, defendido pelo goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel (55').

Com o resultado, o Nice teve interrompida uma sequência de quatro vitórias no campeonato.

Na continuação da 24ª rodada, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lille no domingo, mesmo dia em que o Olympique de Marselha, segundo colocado, visita o Toulouse.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Auxerre - Lyon 2 - 1

- Sábado:

Nice - Reims 0 - 0

Strasbourg - Angers 2 - 1

- Domingo:

(09h00) PSG - Lille

(11h00) Brest - Monaco

Troyes - Montpellier

Rennes - Clermont-Ferrand

Lorient - Ajaccio

(13h05) Lens - Nantes

(16h45) Toulouse - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 23 17 3 3 55 20 35

2. Olympique de Marselha 49 23 15 4 4 45 20 25

3. Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21

4. Lens 46 23 13 7 3 35 18 17

5. Lille 41 23 12 5 6 40 27 13

6. Rennes 40 23 12 4 7 42 28 14

7. Nice 38 24 10 8 6 30 21 9

8. Lorient 36 23 10 6 7 35 35 0

9. Lyon 35 24 10 5 9 36 27 9

10. Reims 34 24 7 13 4 30 26 4

11. Toulouse 32 23 9 5 9 39 39 0

12. Clermont-Ferrand 30 23 8 6 9 24 31 -7

13. Nantes 28 23 6 10 7 24 26 -2

14. Montpellier 23 23 7 2 14 34 45 -11

15. Strasbourg 21 24 4 9 11 29 42 -13

16. Brest 20 23 4 8 11 24 38 -14

17. Troyes 19 23 4 7 12 33 52 -19

18. Ajaccio 18 23 5 3 15 18 42 -24

19. Auxerre 18 24 4 6 14 21 48 -27

20. Angers 10 24 2 4 18 20 50 -30

