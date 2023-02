Sinner derrota Griekspoor e vai jogar a final do ATP 500 de Roterdã contra Medvedev

O italiano Jannik Sinner se classificou neste sábado para a final do ATP 500 de Roterdã ao derrotar o holandês Tallon Griekspoor, que disputou o torneio como convidado.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/5), em uma hora e 55 minutos de partida.

O adversário do jovem italiano na decisão será o russo Daniil Medvedev, que na outra semifinal eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov (6-1, 6-2).

A final em Roterdã será o quinto duelo entre o experiente Medvedv, número 1 do mundo por 16 semanas em 2022, e Sinner, um dos líderes da nova geração do tênis masculino, com um histórico de quatro vitórias para o russo.

