Rússia planeja lançar nave de resgate para a ISS em 24 de fevereiro

A Rússia informou neste sábado que planeja enviar uma nave de resgate em 24 de fevereiro para trazer três tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS) para a Terra, depois de adiar o lançamento devido a um vazamento em outra nave ancorada à ISS.

"O lançamento está marcado para 24 de fevereiro", disse à AFP uma fonte da agência espacial russa Roscosmos, embora tenha especificado que a decisão final cabe à Comissão do Estado, que se reunirá "em breve".

A Roscosmos disse no início do sábado em um comunicado que "o conselho dos principais projetistas (aeroespaciais) recomendou à Comissão do Estado agendar o lançamento do veículo espacial Soyuz MS-23 (...) de Baikonur em 24 de fevereiro às 03h34 no horário de Moscou" (21h24 em Brasília).

Na segunda-feira, a agência espacial russa anunciou que adiaria o lançamento da Soyuz MS-23 até o início de março, depois que um novo vazamento foi descoberto a bordo de outra espaçonave ancorada na ISS.

Este novo incidente ocorre dois meses depois que um vazamento foi detectado em outra nave russa acoplada à ISS, que deveria trazer dois cosmonautas russos e um astronauta americano, Frank Rubio, para a Terra.

Diante da impossibilidade de usar a cápsula danificada, a Roscosmos anunciou em meados de janeiro que queria usar outra espaçonave, a Soyuz MS-23, para ir à ISS resgatar a tripulação.

A ISS é um dos poucos setores em que a Rússia e os Estados Unidos ainda cooperam, após o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro e as sanções ocidentais que se seguiram.

