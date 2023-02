Real Sociedad empata com Celta e perde chance de encostar no Real Madrid

A Real Sociedad, terceira colocada no Campeonato Espanhol, perdeu uma boa oportunidade de se aproximar do vice-líder Real Madrid ao empatar em casa em 1 a 1 com o Celta de Vigo neste sábado.

Desta forma, a Real Sociedad soma apenas um ponto e fica cinco atrás do time merengue, que ainda hoje visita o Osasuna. Já a distância para o líder Barcelona, que entra em campo no domingo contra o Cádiz, fica em 13 pontos.

A equipe de San Sebastián abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo com Mikel Oiarzábal, mas o celta empatou nos acréscimos (90'+3) com um gol contra de Robin Le Normand, quando jogava com um a menos desde a expulsão de Renato Tapia (75').

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Girona - Almería 6 - 2

- Sábado:

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 1

Betis - Valladolid

(14h30) Mallorca - Villarreal

(17h00) Osasuna - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Elche - Espanyol

(12h15) Rayo Vallecano - Sevilla

(14h30) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao

(17h00) Barcelona - Cádiz

- Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 56 21 18 2 1 43 7 36

2. Real Madrid 48 21 15 3 3 44 17 27

3. Real Sociedad 43 22 13 4 5 32 22 10

4. Atlético de Madrid 38 21 11 5 5 30 17 13

5. Betis 34 21 10 4 7 27 22 5

6. Rayo Vallecano 33 21 9 6 6 28 23 5

7. Athletic Bilbao 32 21 9 5 7 31 22 9

8. Villarreal 31 21 9 4 8 22 18 4

9. Osasuna 30 21 8 6 7 19 19 0

10. Mallorca 28 21 8 4 9 16 20 -4

11. Girona 27 22 7 6 9 33 33 0

12. Sevilla 24 21 6 6 9 23 29 -6

13. Celta Vigo 24 22 6 6 10 23 34 -11

14. Valladolid 24 21 7 3 11 15 28 -13

15. Almería 22 22 6 4 12 27 40 -13

16. Cádiz 22 21 5 7 9 17 33 -16

17. Espanyol 21 21 4 9 8 26 33 -7

18. Valencia 20 21 5 5 11 26 26 0

19. Getafe 19 21 4 7 10 18 28 -10

20. Elche 9 21 1 6 14 15 44 -29

