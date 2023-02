PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA DIPLOMACIA: EUA acusa Rússia de 'crimes contra a humanidade' na Ucrânia

COREIA DO NORTE MÍSSIL: Japão afirma que míssil norte-coreano poderia ter caído na zona econômica exclusiva

=== ALEMANHA UCRÂNIA DIPLOMACIA ===

MUNIQUE:

EUA acusa Rússia de 'crimes contra a humanidade' na Ucrânia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou neste sábado (18) a Rússia de cometer "crimes contra a humanidade" na Ucrânia, dizendo que as forças russas realizaram um "ataque generalizado e sistemático" contra a população civil.

=== COREIA DO NORTE MÍSSIL ===

SEUL:

Japão afirma que míssil norte-coreano poderia ter caído na zona econômica exclusiva

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental (ICBM) que caiu na zona econômica exclusiva do Japão neste sábado (18), segundo o governo japonês, dias antes de um exercício de simulação conjunto entre Washington e Seul.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

CAPIM BRANCO:

Fantasias das escolas de samba do Rio ganham vida nova no interior de Minas Gerais

Orgulhosa, Regina Coeli se enfeita com um espetacular adereço de cabeça feito de plumas verdes e alaranjadas. Ela se prepara para desfilar em um pequeno carnaval no interior de Minas Gerais com o material de "luxo" descartado pelas escolas de samba do Rio após ter sido usado uma única vez.

WASHINGTON:

Ataque a tiros deixa 6 mortos em Mississippi, nos Estados Unidos

Seis pessoas morreram na sexta-feira (17) quando um homem abriu fogo em uma cidade rural do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, ao que o presidente Joe Biden respondeu pedindo novamente um controle mais rígido de armas, poucos dias depois de outro ataque mortal em uma universidade.

WASHINGTON:

AirTag, o sensor da Apple por trás dos casos de perseguição nos EUA

O AirTag, inicialmente concebido para ajudar os distraídos a encontrar seus dispositivos Apple, tornou-se uma ferramenta de perseguição, levando a denúncias de usuários e ações judiciais contra a marca da maçã.

-- EUROPA

ANTAKYA:

Socorristas turcos encontram sobreviventes 13 dias após terremoto

Treze dias após o terremoto que matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria, equipes de resgate turcas encontraram três pessoas vivas nos escombros neste sábado (18), embora uma delas, um menino de 12 anos, tenha morrido pouco depois.

HATAY:

Ex-Chelsea, Christian Atsu é encontrado morto após terremoto na Turquia

O jogador ganês Christian Atsu, atacante do Hatayspor e ex-Chelsea, foi encontrado morto nos escombros de um prédio onde vivia em Hatay, epicentro do terremoto de 6 de fevereiro, informou seu agente no sábado (18).

BERLIM:

Sean Penn apresenta novo documentário 'Superpower' em Festival de Berlim

O ator e diretor americano Sean Penn apresentou neste sábado (18), no Festival de Berlim, seu novo documentário "Superpower", uma produção sobre a Ucrânia que foca no presidente Volodimir Zelensky, ex-comediante que se transformou em um símbolo mundial de resistência.

ZAGREB:

Famílias croatas enfrentam julgamento por 'adoções' na RD Congo

Diante da burocracia e da falta de crianças para adotar, cada vez mais croatas recorrem ao exterior. Mas a prisão de quatro casais expôs os perigos da adoção em países em crise, como a República Democrática do Congo (RDC).

-- ÁSIA

MUNIQUE:

China denuncia "histeria" e "protecionismo" dos EUA

O chefe da diplomacia chinesa denunciou este sábado a reação "histérica" dos Estados Unidos ao detetar um balão chinês no seu espaço aéreo e o "protecionismo" da maior economia mundial.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

