Inter bate Udinese e se reencontra com a vitória antes da Champions

A Inter de Milão, vice-líder do Campeonato Italiano 15 pontos atrás do líder Napoli, se reencontrou com a vitória ao bater a Udinese por 3 a 1 neste sábado, três dias antes de receber o Porto no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Depois do empate sem gols em Gênova com a Sampdoria na última segunda-feira, a Inter consegue três pontos para manter a vantagem sobre o rival Milan na tabela da Serie A. Além disso, a vitória dá moral à equipe antes do confronto decisivo na Champions.

Outra boa notícia para os interistas: Romelu Lukaku parece ter deixado para trás os problemas físicos e seu desempenho decepcionante na Copa do Mundo do Catar ao marcar seu primeiro gol em 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O belga teve que repetir uma cobrança de pênalti desperdiçada na primeira tentativa, que o árbitro mandou voltar por invasão à área de um jogador da Udinese.

O esloveno Sandi Lovric empatou para o time de Udine antes do intervalo (43'), mas a Inter sacramentou a vitória marcando mais duas vezes no segundo tempo, com o armênio Henrikh Mkhitaryan (73') e o argentino Lautaro Martínez (89'), que chegou ao seu 13º gol no campeonato.

Mais cedo, o Milan confirmou sua recuperação ao derrotar o Monza por 1 a 0 e chegar à sua terceira vitória consecutiva sem sofrer nenhum gol.

Contra o clube de Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, arquitetos do grande Milan dos anos 1980 e 1990, o time 'rossonero' garantiu os três pontos graças ao gol marcado pelo atacante brasileiro Junior Messias (31').

Depois de um mês de janeiro desastroso, com quatro derrotas, dois empates e uma vitória em sete jogos, período em que foi eliminado da Copa da Itália e perdeu o título da Supercopa para a Inter, o Milan volta a mostrar solidez, mesmo que sem um jogo vistoso.

Foi a terceira vitória seguida por 1 a 0, depois de vencer o Torino pela Serie A e o Tottenham na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Napoli 0 - 2

- Sábado:

Sampdoria - Bologna 1 - 2

Monza - Milan 0 - 1

Inter - Udinese 3 - 1

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Lecce

(11h00) Salernitana - Lazio

Fiorentina - Empoli

(14h00) Spezia - Juventus

(16h45) Roma - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(16h45) Torino - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 62 23 20 2 1 56 15 41

2. Inter 47 23 15 2 6 44 27 17

3. Milan 44 23 13 5 5 39 30 9

4. Atalanta 41 22 12 5 5 41 24 17

5. Roma 41 22 12 5 5 29 19 10

6. Lazio 39 22 11 6 5 37 19 18

7. Bologna 32 23 9 5 9 30 33 -3

8. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

9. Udinese 30 23 7 9 7 31 28 3

10. Juventus 29 22 13 5 4 34 17 17

11. Monza 29 23 8 5 10 28 31 -3

12. Empoli 27 22 6 9 7 21 28 -7

13. Lecce 24 22 5 9 8 22 25 -3

14. Fiorentina 24 22 6 6 10 23 29 -6

15. Sassuolo 24 23 6 6 11 26 35 -9

16. Salernitana 21 22 5 6 11 25 42 -17

17. Spezia 19 22 4 7 11 19 37 -18

18. Hellas Verona 17 22 4 5 13 20 33 -13

19. Sampdoria 11 23 2 5 16 11 38 -27

20. Cremonese 8 22 0 8 14 15 40 -25

bds/iga/mcd/cb

Tags