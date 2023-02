Finlândia quer aderir à Otan junto com a Suécia

A Finlândia quer ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao mesmo tempo que a Suécia, apesar do bloqueio da Turquia à candidatura sueca, disse a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin neste sábado (18).

"Enviamos um sinal muito claro à Turquia e também à Hungria, que ainda não foi ratificado, de que queremos ingressar na Otan juntos e que isso é do interesse de todos", disse Marin na Conferência de Segurança de Munique.

"Queremos aderir à Otan com a Suécia, ao mesmo tempo, não só porque somos bons vizinhos e parceiros, mas também por razões muito específicas, o planejamento de segurança da Otan em todo o Norte", disse o líder.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugeriu no início de fevereiro que o Parlamento turco poderia ratificar a adesão da Finlândia, mas não a da Suécia. Ambos os países solicitaram a adesão ao mesmo tempo.

A Turquia acusa a Suécia de abrigar militantes curdos e simpatizantes que descreve como "terroristas", principalmente membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Os líderes dos 30 países membros da Otan decidiram convidar a Suécia e a Finlândia a aderirem à Aliança Atlântica durante uma cúpula realizada em Madri em julho de 2022. Trinta países assinaram os protocolos de adesão e 28 os ratificaram. Os únicos que ainda não ratificaram o acordo são a Turquia e a Hungria.

