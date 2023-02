Ex-Chelsea, Christian Atsu é encontrado morto após terremoto na Turquia

O jogador ganês Christian Atsu, atacante do Hatayspor e ex-Chelsea, foi encontrado morto nos escombros de um prédio onde vivia em Hatay, epicentro do terremoto de 6 de fevereiro, informou seu agente no sábado (18).

"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Ainda estão retirando suas coisas. Seu celular também foi encontrado", confirmou seu agente na Turquia, Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca DHA, após duas semanas de buscas pelo jogador de 31 anos.

"É com grande pesar que devo anunciar a todos (...) que o corpo de Christian Atsu foi encontrado esta manhã", disse Nana Sechere, agente de Atsu em Gana, no Twitter.

Sechere agradeceu as orações e expressou suas condolências à família e às pessoas próximas ao ganês.

Segundo a imprensa turca, o ex-jogador do Chelsea estava sob os escombros do prédio de luxo de 12 andares que desabou após o terremoto.

Neste sábado, "a embaixada de Gana na Turquia, que transmitiu a triste notícia, indicou que o corpo foi encontrado esta manhã", explicou o Ministério de Relações Exteriores de Gana em um comunicado.

Inicialmente, a embaixada e a Federação de Futebol de Gana chegaram a anunciar que o atacante havia sido encontrado com vida, mas essa informação não pôde ser confirmada.

O administrador do edifício onde morava foi preso na semana passada enquanto tentava deixar a Turquia. É estimado que cerca de 800 pessoas tenham ficado soterradas no local.

O terremoto, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira (17), deixando milhares de feridos e desabrigados.

Formado na base do clube holandês Feyenoord, Atsu chegou à Europa em 2011, quando chamou a atenção dos clubes europeus em sua passagem pelo Porto.

Dois anos mais tarde, assinou com o Chelsea, mas não chegou a jogar nenhuma partida oficial pelo time inglês, que o emprestou ao Vitesse, da Holanda.

O jogador também teve passagens pelo Newcastle, Everton, Bournemouth, Málaga, Al Raed e, mais recentemente, Hatayspor, desde setembro do ano passado.

Vários de seus ex-times, como Porto, Chelsea e Newcastle, e a Confederação Africana de Futebol prestaram homenagens ao atacante neste sábado.

"O futebol ganense perdeu um de seus melhores atores e embaixadores, que será difícil de substituir. Sentiremos muito a falta dele", lamentou o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, no Facebook.

Pela seleção de Gana, Atsu disputou quatro edições da Copa Africana de Nações, chegando à final em 2015, quando foi eleito o melhor jogador da competição.

Ele também jogou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, onde os 'Black Stars' foram eliminados ainda na fase de grupos.

O ganês deixa uma viúva e três filhos.

