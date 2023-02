Embaixador russo na ONU diz que Ocidente está determinado a destruir a Rússia

O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas (ONU), Vassily Nebenzia, afirmou que o Ocidente está determinado a destruir a Rússia e afirmou que os países ocidentais possuem "profunda russofobia". "Não tivemos outra escolha senão defender nosso país", afirmou ele em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embaixadores ocidentais reagiram, acusando a Rússia de usar o encontro para justificar "o injustificável", fazendo referência à invasão da Ucrânia.

A reunião do conselho ocorreu na sexta-feira (17) e destacou o profundo abismo entre as partes em conflito. Nebenzia disse que as nações ocidentais, incluindo França e Alemanha, impediram a implementação dos Acordos de Minsk, entre Rússia, Ucrânia, Donetsk e Lugansk. O vice-embaixador dos EUA, Richard Mills, acusou a Rússia de não cumprir "um único compromisso assumido" nos acordos.

Na reunião, o embaixador francês Nicolas de Rivière lembrou também que, há exatamente um ano, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Vershinin, havia dito ao conselho que os Acordos de Minsk eram "a única base legal internacional" para resolver o conflito na Ucrânia e que rumores de intervenção militar eram infundados e paranoia ocidental. Quatro dias depois, a Rússia reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk e, em 24 de fevereiro, invadiu a Ucrânia. Fonte: Associated Press.

