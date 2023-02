Coreia do Norte lança míssil intercontinental como 'manobra surpresa'

O mais recente lançamento de um míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte corresponde a um Hwasong-15 disparado como parte de uma manobra surpresa, informou a agência de notícias estatal KCNA neste domingo (19, noite de sábado no Brasil).

O lançamento realizado na tarde de sábado foi condenado pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, que garantiram que o dispositivo caiu na sua Zona Económica Exclusiva (ZEE), assim como pelo G7 e pela União Europeia (UE).

O míssil, disparado do Aeroporto Internacional de Pyongyang, "viajou a uma altitude máxima de 5.768,5 km e percorreu 989 km em 4.015 segundos, antes de cair corretamente em uma área predeterminada de águas abertas" no mar do Japão, explicou a KCNA.

O governo japonês havia indicado no sábado que o aparato voou 66 minutos e teria capacidade para percorrer 14.000 km, com os quais poderia chegar a qualquer ponto do continente americano.

Segundo a KCNA, "a manobra foi organizada sem aviso prévio" e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, a autorizou pessoalmente.

Pyongyang ameaçou na sexta-feira uma resposta "sem precedentes" aos próximos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que classifica como preparativos para a guerra.

Seul e Washington planejam iniciar os exercícios nos próximos dias, visando a melhorar suas capacidades de resposta no caso de um ataque nuclear norte-coreano.

O lançamento inesperado no sábado foi uma "prova clara" da confiabilidade da "poderosa dissuasão nuclear" da Coreia do Norte, apontou a KCNA.

