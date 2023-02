Cooperação militar Rússia-Irã preocupa França, EUA, Alemanha e Reino Unido

Os chefes da diplomacia americana, francesa, alemã e britânica expressaram, neste sábado (18), uma preocupação com a cooperação cada vez mais próxima entre o Irã e a Rússia, durante uma reunião à margem da Conferência de Segurança de Munique, no sul da Alemanha.

"Eles discutiram suas preocupações sobre a cooperação militar bilateral entre o Irã e a Rússia e suas implicações para a segurança e estabilidade da região e além", disse o porta-voz do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em um comunicado.

No passado, o governo ucraniano e seus aliados ocidentais acusaram a Rússia de usar drones de fabricação iraniana em seus ataques à Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O encontro entre Blinken, a francesa Catherine Colonna, a alemã Annalena Baerbock e o britânico James Cleverly decorreu à margem da Conferência de Segurança de Munique, dedicada a questões de segurança e defesa internacional e que se centrou largamente no apoio dos aliados ocidentais à Ucrânia contra a Rússia.

Os quatro chefes da diplomacia expressaram suas "preocupações com a escalada nuclear" do Irã e "sua falta de cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)" e instaram Teerã a "mudar de rumo".

Eles também reafirmaram sua "solidariedade com o povo iraniano em relação às contínuas violações dos direitos humanos do Irã", segundo o comunicado.

As negociações entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano estão paralisadas há meses.

lb/smk/pa/jvb/eg/aa

Tags