City tropeça contra o Nottingham Forest; Arsenal recupera liderança do Inglês

O Manchester City tropeçou em sua visita ao Nottingham Forest ao empatar em 1 a 1 neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, agora liderado novamente pelo Arsenal, que bateu o Aston Villa fora de casa por 4 a 2.

Com um jogo a menos, os 'Gunners' somam 54 pontos, contra 52 dos 'Citizens'.

Três dias depois de perder em casa (3 a 1) no confronto direto com o City na disputa pelo título, a reação do time londrino era esperada e veio no final da partida.

Contra o Aston Villa, o Arsenal começou mostrando deficiências na defesa e no ataque e saiu atrás aos cinco minutos com um gol de Ollie Watkins, mas reagiu rápido e logo chegou ao empate com Bukayo Saka (16').

O Villa fez o segundo com o brasileiro Philippe Coutinho (31'), após corta-luz do argentino Emiliano Buendía, mas os 'Gunners' empataram de novo, desta vez com o ucraniano Oleksandr Zinchenko (61'), em seu primeiro gol com a camisa do clube.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Arsenal virou com o ítalo-brasileiro Jorginho batendo de longe (90'+3), a bola ainda bateu no travessão e na cabeça do goleiro Emiliano Martínez antes de entrar.

E no último lance da partida, o brasileiro Gabriel Martinelli saiu livre em direção ao gol vazio em um contra-ataque depois de Martínez subir até a área dos 'Gunners' para tentar empatar em uma cobrança de escanteio.

Com a vitória do Arsenal, o City de Pep Guardiola tinha a obrigação de vencer jogando em Nottingham para recuperar a ponta da tabela, mas tropeçou contra um Forest que vem em ascensão nas últimas semanas.

Depois de dominarem o primeiro tempo, os 'Citizens' abriram o placar com um belo chute de fora da área de Bernardo Silva (41'), mas o time da casa chegou ao empate na reta final com Chris Wood (84'), que apareceu na segunda trave para mandar a bola para as redes aproveitando cruzamento por baixo de Morgan Gibbs-White.

Nos outros jogos do dia, o Chelsea perdeu mais uma em casa, desta vez para o lanterna Southampton (1 a 0), e o Everton derrotou pelo mesmo placar o Leeds, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

A rodada deste sábado na Inglaterra termina com o Newcastle recebendo o Liverpool no St James' Park.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 2 - 4

Chelsea - Southampton 0 - 1

Everton - Leeds 1 - 0

Wolverhampton - Bournemouth 0 - 1

Nottingham - Manchester City 1 - 1

Brentford - Crystal Palace 1 - 1

Brighton - Fulham 0 - 1

(14h30) Newcastle - Liverpool

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Leicester

(13h30) Tottenham - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 54 23 17 3 3 51 23 28

2. Manchester City 52 24 16 4 4 60 24 36

3. Manchester United 46 23 14 4 5 38 28 10

4. Newcastle 41 22 10 11 1 35 13 22

5. Tottenham 39 23 12 3 8 42 35 7

6. Fulham 38 24 11 5 8 35 30 5

7. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

8. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

9. Liverpool 32 21 9 5 7 36 28 8

10. Chelsea 31 23 8 7 8 23 23 0

11. Aston Villa 28 23 8 4 11 28 38 -10

12. Crystal Palace 26 23 6 8 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 23 6 7 10 18 38 -20

14. Leicester 24 22 7 3 12 36 38 -2

15. Wolverhampton 23 23 6 5 12 17 32 -15

16. Everton 21 23 5 6 12 17 30 -13

17. Bournemouth 21 23 5 6 12 21 44 -23

18. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

19. Leeds 19 23 4 7 12 28 39 -11

20. Southampton 18 23 5 3 15 19 40 -21

