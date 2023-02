Casa Branca condena 'fortemente' lançamento de míssil de longo alcance da Coreia do Norte

Os Estados Unidos disseram neste sábado que "condenam fortemente" o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico intercontinental, que o Japão diz ter aterrissado em sua zona econômica exclusiva no início do dia.

"Este lançamento aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a segurança na região", disse a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que os Estados Unidos tomarão "todas as medidas necessárias" para garantir sua segurança e a de seus aliados Coreia do Sul e Japão.

