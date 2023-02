Bayern perde para Mönchengladbach e pode deixar liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique, que jogou com um homem a menos durante mais de 80 minutos, foi derrotado fora de casa pelo Borussia Mönchengladbach por 3 a 2 neste sábado e agora vê ameaçada sua liderança no Campeonato Alemão.

Com esta derrota, o Bayern fica com 43 pontos, um a mais que o Union Berlin, que no domingo recebe o Schalke e pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória.

Já Borussia Dortmund (40 pontos) pode igualar o time bávaro se vencer em casa o Hertha Berlim, também no domingo.

Obrigado a jogar desde os nove minutos de partida em inferioridade numérica depois da expulsão do zagueiro francês Dayot Upamecano, o Bayern sofre sua segunda derrota entre todas as competições na temporada 2022-2023, depois de perder para o Augsburg pela Bundesliga em meados de setembro.

Os gols do 'Gladbach' foram marcados por Lars Stindl (13'), Jonas Hofmann (55') e Marcus Thuram (84'), enquanto os bábaros descontaram com Eric Maxim Choupo-Moting (35') e Mathys Tel (90'+3).

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Hoffenheim 1 - 0

- Sábado:

B. Moenchengladbach - Bayern de Munique 3 - 2

Stuttgart - Colônia 3 - 0

Wolfsburg - RB Leipzig 0 - 3

Bochum - Freiburg 0 - 2

(14h30) Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Schalke 04

(13h30) Borussia Dortmund - Hertha Berlim

(15h30) Bayer Leverkusen - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 43 21 12 7 2 61 21 40

2. Union Berlin 42 20 13 3 4 35 24 11

3. Borussia Dortmund 40 20 13 1 6 40 26 14

4. Freiburg 40 21 12 4 5 34 31 3

5. RB Leipzig 39 21 11 6 4 43 26 17

6. Eintracht Frankfurt 35 20 10 5 5 40 29 11

7. Wolfsburg 30 21 8 6 7 38 29 9

8. B. Moenchengladbach 29 21 8 5 8 38 35 3

9. Bayer Leverkusen 27 20 8 3 9 33 32 1

10. Werder Bremen 27 20 8 3 9 31 39 -8

11. Colônia 26 21 6 8 7 32 34 -2

12. Mainz 26 20 7 5 8 30 32 -2

13. Augsburg 24 21 7 3 11 26 36 -10

14. Stuttgart 19 21 4 7 10 26 36 -10

15. Hoffenheim 19 21 5 4 12 29 40 -11

16. Bochum 19 21 6 1 14 24 51 -27

17. Hertha Berlim 17 20 4 5 11 24 36 -12

18. Schalke 04 12 20 2 6 12 14 41 -27

