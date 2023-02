Ucrânia recupera produção de eletricidade suficiente para evitar apagões

A Ucrânia anunciou, nesta sexta-feira (17), que recuperou a capacidade de geração de energia suficiente para enfrentar a escassez, após meses de restrições pelos ataques russos à infraestrutura energética.

"Durante quase uma semana não houve cortes de energia na Ucrânia", disse o primeiro-ministro Denis Shmygal no Telegram, observando que "o reparo dos equipamentos danificados levará muitos meses".

Segundo ele, algumas áreas podem continuar sofrendo quedas de energia, em função dos reparos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não houve déficit de capacidade no sistema elétrico durante toda a semana. E, hoje, não há previsão de escassez. As centrais elétricas produzem eletricidade suficiente para cobrir o consumo atual", confirmou a operadora Ukrenergo, no Telegram.

Depois de uma série de reveses militares no terreno no final do verão e no outono, o Kremlin começou, em outubro, a bombardear regularmente transformadores e centrais elétricas da Ucrânia. Mergulhou milhões de civis na escuridão e no frio.

Nesta sexta-feira e "durante o fim de semana, a produção de eletricidade continuará atendendo ao consumo", disse o ministro da Energia, German Galushchenko, em um comunicado.

Na capital do país, Kiev, os veículos sobre trilhos voltaram a circular "após 56 dias parados", destacou o chefe da administração militar da cidade, Serguii Popko.

bur-epe/pop/nth/mab/avl/tt

Tags