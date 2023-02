Ucrânia acusa Auchan de ser 'uma arma de agressão russa'

O chanceler ucraniano acusou nesta sexta-feira (17) o grupo francês de alimentos Auchan de ter se tornado "uma arma de agressão russa", após a publicação de uma investigação jornalística que acusa a companhia de contribuir com o esforço de guerra de Moscou.

"Auchan se tornou uma arma de agressão russa. Pretendo discutir isso com minha homóloga francesa" Catherine Colonna, tuitou Dmitro Kuleba, que já havia convocado um boicote ao grupo no ano passado por não ter se retirado da Rússia após o início da ofensiva.

De acordo com uma investigação publicada pelo jornal francês Le Monde, em uma colaboração com o The Insider e a ONG Bellingcat, uma coleção de produtos destinados ao exército russo no valor total de 2 milhões de rublos (cerca de US$ 26.730) foi organizada dentro da filial local do Auchan na Rússia.

Segundo uma fonte anônima citada pela investigação, o Auchan teria oferecido a remessa gratuitamente.

A direção do grupo afirmou estar "muito surpreendida" com a investigação. Destacaram também que "os únicos elementos fornecidos datam de março de 2022", ou seja, poucas semanas após o início do conflito e que, neste caso, "os interlocutores que fizeram o pedido foram os mesmos e o pedido havia sido feito anteriormente".

"Não financiamos nem participamos de forma voluntária e ativa de nenhuma coleta para as forças russas", confirma o grupo.

A filial ucraniana do Auchan, por sua parte, publicou uma mensagem no Facebook em que dizia estar "surpresa" com as alegações e que entraram em contato com a direção francesa para receber esclarecimentos.

"O Auchan da Ucrânia forneceu assistência aos ucranianos por mais de 60 milhões de hryvnias (US$ 1,6 milhão)" desde o início da guerra, defendeu a afiliada em mensagem à AFP.

O grupo francês está estabelecido há muito tempo na Ucrânia e na Rússia, onde realizava um décimo de suas vendas totais antes da guerra.

