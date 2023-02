Torcedor do Tottenham que agrediu goleiro do Arsenal é afastado dos estádios por quatro anos

Um torcedor do Tottenham foi condenado nesta sexta-feira a quatro anos sem permissão para entrar em estádios por chutar o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, após uma partida em 15 de janeiro.

Joseph Watts, de 35 anos, também foi condenado por um tribunal de Londres a pagar 100 libras (112 euros, US$ 119) a Ramsdale.

O torcedor foi condenado por agressão física, lançamento de projétil no chão e tentativa de entrada na área entre a linha do gol e a arquibancada do estádio do Tottenham.

Em seu depoimento, Ramsdale explicou que foi um incidente inédito para ele e considerou "inaceitável" ser agredido.

Watts afirmou que estava bêbado depois de ter tomado seis litros de cerveja.

Após o apito final do árbitro no dérbi londrino, vencido pelos 'Gunners' por 2 a 0, Ramsdale se voltou para a arquibancada atrás de seu gol, ocupada por torcedores dos 'Spurs' e exibiu o escudo de seu time.

Ele então foi atrás da baliza para pegar uma garrafa. Nesse momento, Watts passou por cima das cercas de proteção do gramado e chutou o goleiro nas costas, enquanto um guarda tentava impedi-lo.

Os Spurs condenaram o incidente, prometendo "a medida mais forte possível" contra o agressor. A federação inglesa de futebol também "condenou firmemente" o ocorrido.

