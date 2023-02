Tecnologia israelense é 'ameaça' para o mundo, diz grupo de boicote a Israel

As tecnologias "repressivas" israelenses são uma "ameaça para o mundo" - acusou o movimento Boicote a Israel (BDS) nesta sexta-feira (17), após uma investigação da mídia que revelou que uma empresa israelense influenciou as eleições com contas falsas nas redes sociais.

Segundo o grupo de jornalistas investigativos Forbidden Stories, uma empresa clandestina israelense esteve envolvida em mais de 30 eleições, especialmente na África.

"As tecnologias repressivas israelenses são uma ameaça para o mundo, não apenas para os palestinos", disse a campanha BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que pede um boicote econômico, cultural e científico a Israel, para acabar com a ocupação e a colonização dos Territórios Palestinos.

O movimento reiterou "seu apelo por um embargo militar imediato (...) a ser imposto a Israel, incluindo uma redução no financiamento militar dos Estados Unidos e uma proibição do comércio de armas e dos programas de espionagem israelenses".

Apelidada de "Team Jorge" por jornalistas que se disfarçaram como clientes falsos, a empresa israelense era formada por ex-membros dos serviços de segurança israelenses.

Usando uma poderosa plataforma digital, a empresa criou milhares de avatares falsos nas redes sociais, revelou o Forbidden Stories na última quarta-feira (15).

"Team Jorge" também poderia fazer operações para pressionar pessoas importantes em processos decisórios, ou jornalistas, em nome de seus clientes.

Para o movimento BDS, as tecnologias militares de Israel, "testadas em palestinos, reforçam a vigilância, a tortura e até o assassinato de ativistas de direitos humanos, jornalistas, ou políticos, por ditaduras e regimes autoritários".

Forbidden Stories ("histórias proibidas") é uma rede de jornalistas investigativos criada em 2017. Foi esse consórcio que descobriu o escândalo do programa de espionagem israelense Pegasus em 2021.

