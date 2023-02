Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, levando a um decréscimo de quase 3% na semana.

O Brent europeu para entrega em março teve baixa de 2,51%, a US$ 83, e o WTI americano caiu 2,73%, para US$ 76,34.

"Não apenas vimos um acúmulo significativo das reservas de petróleo bruto e gasolina dos Estados Unidos no mês passado, mas também vemos posições mais duras dos membros do Federal Reserve, que podem levar a novos aumentos de taxas" e a uma desaceleração da economia e da demanda do produto", estimou o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O analista destacou, ainda, que a alta recente do dólar, que atingiu na sessão desta sexta-feira seu maior valor em um mês e meio, pressionava o preço do petróleo bruto, que é negociado na moeda americana.

