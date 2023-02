PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ALEMANHA UCRÂNIA DIPLOMACIA: Zelensky pede a aliados que 'acelerem' ajuda para Ucrânia

BRASIL CARNAVAL: Rio de Janeiro dá início a seu carnaval para afastar as 'trevas'

=== ALEMANHA UCRÂNIA DIPLOMACIA ===

MUNIQUE:

Zelensky pede a aliados que 'acelerem' ajuda para Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta sexta-feira (17) a seus aliados que "acelerem" o apoio à Ucrânia, invadida pelas tropas russas há quase um ano, em um discurso por vídeo para a Conferência de Segurança de Munique.

(Ucrânia Rússia diplomacia China política Alemanha defesa, 640 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Ministros da UE debaterão compra conjunta de munição para Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) discutirão na segunda-feira (20) a possibilidade de fazerem compras conjuntas de munições e de recorrerem ao financiamento público para garantir a demanda da Ucrânia em sua guerra com a Rússia.

(UE conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 427 palavras, já transmitida)

=== BRASIL CARNAVAL ===

RIO DE JANEIRO:

Rio de Janeiro dá início a seu carnaval para afastar as 'trevas'

Com o esplendor de suas escolas de samba, o Rio de Janeiro celebra seu famoso carnaval no sambódromo no próximo domingo e segunda-feira. A festa deste ano será marcada pelo otimismo, após a mudança de governo e o fim das restrições da pandemia.

(Brasil cultura política música, Apresentação, 627 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

MATOURY:

Quadrilhas super-violentas do Brasil avançam para a Guiana Francesa

Quadrilhas super-violentas do Brasil estão expandindo rapidamente suas atividades para a Guiana Francesa, recrutando membros entre os jovens das comunidades carentes e nos presídios.

(Brasil gangues França polícia crime Guiana, 1180 palavras, já transmitida)

LAGO AGRIO, Equador:

Contaminação na Amazônia, a mancha do boom petroleiro no Equador

Quando o petróleo jorrou do primeiro poço no Lago Agrio, em plena Amazônia, em 1967, o Equador comemorou o início de uma era de prosperidade. Meio século depois, o ouro negro cobra seu preço na floresta.

(Equador justiça meioambiente Amazônia, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Autoridade do Pentágono visita Taiwan

O chefe de relações com a China no Departamento da Defesa dos Estados Unidos, Michael Chase, desembarcou em Taiwan nesta sexta-feira (17) - noticiou o jornal Financial Times, uma visita que pode inflamar ainda mais as tensões entre Washington e Pequim.

(EUA diplomacia China Taiwan defesa, 393 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BELFAST:

Premiê britânico viaja para Irlanda do Norte ante possível acordo

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reuniu-se nesta sexta-feira (17) com líderes políticos da Irlanda do Norte ante a possibilidade de um iminente acordo entre Londres e Bruxelas sobre o polêmico protocolo pós-Brexit, uma grande fonte de tensão nesta nação do Reino Unido.

(UE Irlanda diplomacia política comercio IrlandaNorte GB, 646 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

MADRI:

O exílio da campeã iraniana do xadrez Sara Khadem que compete sem véu

Para não "trair" o movimento de protesto em seu país, a iraniana Sara Khadem se apresentou sem véu em um torneio de xadrez, uma decisão arriscada que a obrigou a buscar exílio e hoje ela vive na Espanha.

(Irã xadrez Espanha manifestação imigração, 600 palavras, já transmitida)

Também na editoria Esportes

KAHRAMANMARAS:

Terremoto testa limites do poder centralizador de Erdogan

O terremoto de 6 de fevereiro, que devastou o sul na Turquia, revelou de maneira abrupta os limites do poder centralizador promovido pelo presidente Recep Tayyip Erdogan.

(Turquia emergência terremoto, 680 palavras, já transmitida)

CILVEGOZU:

Após terremoto, refugiados sírios na Turquia retornam ao seu país

Abbas Albakur espera no posto de fronteira de Cilvegözu. Este refugiado sírio, sobrevivente do terremoto que devastou o sul da Turquia, quer agora retornar ao seu país apesar da instabilidade.

(conflito refugiados terremoto migração, Reportagem, 551 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Terremoto devastador na Turquia revive temores entre moradores de Istambul

Após o terremoto que arrasou o sul da Turquia em 6 de fevereiro, deixando mais de 38.000 mortos no país, além de destruir milhares de edifícios, especialistas alertam para os danos que um choque semelhante pode causar em Istambul.

(Turquia terremoto, 527 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão avança para aumentar idade mínima ao consentimento sexual

O Japão deu mais um passo para aumentar a idade mínima de consentimento sexual do país, que atualmente é de 13 anos, como parte de uma reforma abrangente de suas leis contra as agressões sexuais.

(Japão justiça infância, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

A batalha na ONU para proteger o alto-mar

Os Estados-membros da ONU se reúnem a partir de segunda-feira (20) em Nova York com a esperança de salvar o tratado do alto-mar, imprescindível para proteger 30% do planeta até 2030.

(ONU clima meio ambiente oceano alto-mar, 690 palavras, já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

Pontos-chave para a conservação do alto-mar

Com a conservação de 60% dos oceanos e mares do mundo em jogo, no dia 20 de fevereiro serão retomadas as negociações de um tratado da ONU para proteger o alto-mar, vastas áreas do planeta que não pertencem a ninguém.

(ONU clima tratado meio ambiente ONU, Quadro, 730 palavras, já transmitida)

ACHILL:

Ilhas remotas irlandesas beneficiadas por interesse turístico promovido pelo Oscar

Mesmo com uma longa lista de agradecimento ao receber um prêmio por seu papel em "Os Banshees de Inisherin", Colin Farrell não esqueceu de mencionar as Ilhas Achill e Inishmore. Ambas já se beneficiam do interesse turístico despertado pelo filme.

(Irlanda cinema prêmio turismo EUA, reportagem, 492 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

