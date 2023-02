Para ONU, privação de nacionalidade na Nicarágua contraria direito internacional

A ONU expressou, nesta sexta-feira (17), sua preocupação com as reformas legislativas na Nicarágua, que permitiram privar da cidadania mais de 300 dissidentes e alertou que a medida contraria o direito internacional.

Na Nicarágua, "as reformas legislativas mais recentes, que permitem privar arbitrariamente uma pessoa da cidadania, contrariam as obrigações que este país tem no âmbito do direito internacional e regional dos direitos humanos", alertou a Agência da ONU para os Refugiados (Acnur) em nota oficial.

"O direito internacional proíbe a privação arbitrária da nacionalidade por motivos raciais, étnicos, reliogos ou políticos", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estas afirmações ocorrem depois que um tribunal da Nicarágua destituiu na quarta-feira de sua nacionalidade 94 dissidentes exilados e os declarou "traidores da pátria".

Entre eles está o célebre escritor Sergio Ramírez, que foi vice-presidente do governo sandinista (1985-1990) presidido então pelo atual mandatário Daniel Ortega, a poetisa Gioconda Belli e o bispo católico Silvio Báez.

A mesma medida foi aplicada na semana passada a outros 222 opositores detidos no país, que foram soltos e expulsos aos Estados Unidos.

Ortega enfrenta neste momento críticas da comunidade internacional devido ao autoritarismo crescente do seu governo.

As autoridades da Nicarágua detiveram centenas de opositores no contexto da repressão que se seguiu a uma crise política e social com protestos de rua que eclodiram em 2018 contra Ortega, no poder desde 2007 e reeleito sucessivamente em eleições questionadas.

"Privar alguém de sua nacionalidade nunca se justificará pelo exercício dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação ou outros direitos relacionados com as opiniões políticas de uma pessoa", informou o Acnur em sua nota.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também se mostrou "alarmado" pela decisão do governo nicaraguense de privar os opositores de sua nacionalidade.

"Cabe lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade e que ninguém deve ser privado dela arbitrariamente", disse à imprensa na quinta-feira o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

"O direito à nacionalidade é um direito fundamental. Não deve haver perseguição, nem represália aos defensores dos direitos humanos ou às pessoas que expressam opiniões críticas", acrescentou.

bur-nl/es/avl/mvv/ic

Tags