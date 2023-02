Líder isolado, Napoli vence Sassuolo (2-0) no jogo 1000 do técnico Luciano Spalletti

O líder Napoli, mais uma vez com gols de sua dupla em grande fase, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, comemorou com uma vitória sobre o Sassuolo (2-0), nesta sexta-feira, o milésimo jogo como profissional do seu treinador Luciano Spalletti.

Sem dar nenhum sinal de cansaço, o Napoli conquistou a 20ª vitória em 23 rodadas e aumentou provisoriamente sua vantagem na liderança do campeonato italiano para 18 pontos sobre a Inter de Milão (2ª), que recebe a Udinese neste sábado.

Mas a recompensa que Spalletti espera é, sem dúvida, a conquista do 'Scudetto' pela primeira vez em sua longa carreira no final da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A única coisa que podemos fazer é continuar fazendo aquilo que fazemos bem", disse Spalletti ao DAZN após a partida.

"O Sassuolo é uma equipe que sabe jogar futebol, você não consegue dominar durante os 90 minutos, mas na segunda etapa fizemos várias coisas muito bem".

Aos 64 anos (que fará em março), 'Lucio' se tornaria o técnico mais velho a ser coroado na Serie A, superando Maurizio Sarri, campeão em 2020 com a Juventus aos 61 anos.

O jogo 1000 da sua carreira não provocou muito nervosismo no técnico que já comandou Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Zenit de São Petersburgo e Inter de Milão.

O georgiano Kvaratskhelia abriu o placar cedo, aos 12 minutos, e o nigeriano Osimhen ampliou a vantagem aos 33, totalizando 18 gols nesta temporada no campeonato.

O Sassuolo, apesar de uma temporada difícil em que ocupa atualmente o 15º lugar, fez uma boa partida.

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Napoli 0 - 2

- Sábado:

(11h00) Sampdoria - Bologna

(14h00) Monza - Milan

(16h45) Inter - Udinese

- Domingo:

(8h30) Atalanta - Lecce

(11h00) Salernitana - Lazio

Fiorentina - Empoli

(14h00) Spezia - Juventus

(16h45) Roma - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(16h45) Torino - Cremonese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 62 23 20 2 1 56 15 41

2. Inter 44 22 14 2 6 41 26 15

3. Atalanta 41 22 12 5 5 41 24 17

4. Roma 41 22 12 5 5 29 19 10

5. Milan 41 22 12 5 5 38 30 8

6. Lazio 39 22 11 6 5 37 19 18

7. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

8. Udinese 30 22 7 9 6 30 25 5

9. Juventus 29 22 13 5 4 34 17 17

10. Monza 29 22 8 5 9 28 30 -2

11. Bologna 29 22 8 5 9 28 32 -4

12. Empoli 27 22 6 9 7 21 28 -7

13. Lecce 24 22 5 9 8 22 25 -3

14. Fiorentina 24 22 6 6 10 23 29 -6

15. Sassuolo 24 23 6 6 11 26 35 -9

16. Salernitana 21 22 5 6 11 25 42 -17

17. Spezia 19 22 4 7 11 19 37 -18

18. Hellas Verona 17 22 4 5 13 20 33 -13

19. Sampdoria 11 22 2 5 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 22 0 8 14 15 40 -25

bds/iga/aam

Tags