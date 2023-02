Leopardo de estimação foge e causa pânico na capital do Paquistão

Um leopardo escapou de uma casa onde servia como animal de estimação em um subúrbio de Islamabad, espalhando pânico por várias horas até ser capturado - informaram os serviços paquistaneses de proteção da fauna, nesta sexta-feira (17).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o jovem felino macho se escondendo sob os carros, derrubando um homem em uma rua residencial da capital e depois pulando a cerca de um jardim.

"De acordo com nossas primeiras investigações, é um animal de estimação, e não um animal selvagem. Mas está com medo e não para de rugir", disse à AFP o diretor do comitê de proteção da fauna de Islamabad, Tariq Bangash.

No ano passado, o governo paquistanês proibiu a importação de animais exóticos, incluindo felinos, antes facilitada por uma legislação leniente. Vistos como um símbolo de riqueza e poder, os grandes felinos são especialmente populares na elite paquistanesa.

O leopardo, que tem de dois a três anos de idade, deixou quatro pessoas levemente feridas antes de ser capturado e levado para o antigo zoológico da capital. Essa instituição fechou suas portas no final de 2020 por maus-tratos aos animais.

"Temos informações de que algumas pessoas em Islamabad e em Rawalpindi (cidade perto da capital) mantêm animais selvagens como animais de estimação, incluindo leopardos", acrescentou Bangash.

A polícia abriu uma investigação em busca do dono do leopardo.

