Investidores sauditas poderão apresentar oferta de compra do Manchester United

Os investidores da Arábia Saudita podem apresentar uma oferta de compra do Manchester United, posto à venda no final de novembro pelos seus donos americanos, a família Glazer, publicou nesta sexta-feira o jornal inglês The Telegraph.

"Vários grupos privados em Riad se informaram formalmente" junto ao banco norte-americano Raine, responsável pela venda, disse o jornal.

"Resta saber se a Arábia Saudita realmente apresenta uma oferta", acrescentou o The Telegraph, "mas intermediários que atuam em nome de vários grupos no país assinaram para obter acesso aos documentos relacionados à venda", acrescentou.

Até agora, o grupo petroquímico Ineos, do bilionário britânico Jim Ratcliffe, foi o único candidato a ter oficializado seu interesse, mas a venda de um clube dessa magnitude, propriedade da família Glazer desde 2005, é uma ocasião única.

Segundo a imprensa britânica, há também uma oferta de um grupo de investidores do Catar, cuja proposta chegaria a 4,5 bilhões de libras (5,4 bilhões de dólares).

Segundo uma fonte próxima da operação, contactada pela AFP, a oferta do Catar não seria apresentada em nome da Qatar Sports Investments, grupo proprietário do PSG, nem da sua empresa-mãe, o fundo soberano Qatar Investment Authority, mas "um fundo completamente diferente".

A compra do Newcastle, há menos de dois anos, por um consórcio financiado em 80% por um fundo soberano saudita, encontrou dificuldades, mas não tanto pelas garantias exigidas à independência do clube diante da monarquia do Golfo, mas por um caso de pirataria por parte de um canal saudita na transmissão para a região da competição, cujos direitos pertenciam à rede BeIN Sport, do Catar.

