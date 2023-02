Guerra na Ucrânia e tensão China-EUA dominam Conferência de Segurança de Munique

A guerra na Ucrânia, perto de completar um ano, e o aumento das tensões entre China e Estados Unidos dominarão a agenda da Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira (17).

Mais de 150 representantes governamentais se reunirão na capital da Baviera (sul da Alemanha) para a reunião anual sobre questões de segurança internacional.

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, estarão presentes na abertura do evento.

Também participarão o chefe da diplomacia da China, Wang Yi; a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris; o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que deixará o cargo no final do ano.

Nenhum funcionário do governo russo foi convidado.

Analistas esperam que os líderes ocidentais reafirmem o compromisso de apoiar a Ucrânia, tanto financeira como militarmente, durante o tempo necessário para responder à agressão russa, que começou em 24 de fevereiro de 2022.

O conflito permanece complexo no leste do país, em particular em Bakhmut, e não há perspectivas de fim em breve.

No atual cenário, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, que também viajará a Munique, descartou em uma entrevista ao grupo de comunicação Funke qualquer possibilidade de acabar com o conflito pela via diplomática.

"Como uma iniciativa assim poderia funcionar? O prêmio da paz deveria significar que a Rússia permanece nos territórios que ocupa na Ucrânia?", questionou, antes de afirmar que isto não impediria o Kremlin de retomar a ofensiva militar no futuro.

Após um ano de combates que provocaram dezenas de milhares de mortes, a Otan teme uma nova ofensiva russa.

"Temos que estar preparados para o longo prazo, isto pode durar muitos, muitos anos", alertou Stoltenberg em uma entrevista à AFP na quinta-feira.

Os países ocidentais apoiam a Ucrânia com o fornecimento de armas e sanções econômicas contra a Rússia.

Washington e seus aliados estão preparando "um novo grande pacote de sanções" para 24 de fevereiro, afirmou na quinta-feira Victoria Nuland, secretária de Estado adjunta.

As sanções devem visar indivíduos, aumentar as restrições bancárias e também afetarão terceiros países que permitem que a Rússia evite as medidas punitivas, explicou Nuland.

Os chefes da diplomacia do G7 têm uma reunião programada para sábado à margem da Conferência de Munique.

Os países ocidentais já adotaram sanções drásticas contra a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, medidas que afetam a cúpula do Estado russo, assim como sua indústria, seus bancos e o setor de petróleo.

As tensões entre Estados Unidos e China, agravadas pelo voo de um balão chinês sobre o território americano, também podem ser discutidas na conferência.

A China afirma que o balão era de uso civil e acusou o governo dos Estados Unidos de enviar balões sobre seu território. O incidente levou Anthony Blinken a adiar uma visita a Pequim.

Os países europeus, em particular Alemanha e França, ainda esperam convencer a China, aliada da Rússia, a pressionar o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, a encerrar a guerra.

Em novembro, Olaf Scholz viajou a Pequim onde se reuniu com o presidente Xi Jinping. E a França confirmou na quinta-feira que uma visita de Emmanuel Macron à China está sendo preparada para o primeiro semestre do ano.

