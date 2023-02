Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation foi nomeada na Clarivate Top 100 Global Innovators? 2023, premiação concedida pela Clarivate Plc às empresas mais inovadoras do mundo. Essa é a segunda vez que a Kioxia recebe esse respeitado prêmio em reconhecimento por suas realizações em propriedade intelectual.

Os prêmios Clarivate Top 100 Global Innovators? 2023 foram apresentados às empresas e organizações mais inovadoras do mundo, baseados na análise proprietária das tendências em propriedade intelectual e patentes realizada pela Clarivate. A metodologia foi atualizada em 2022, e o novo modelo de medição de inovação foca em alto desempenho consistente e escala em inovatividade, segundo o qual todas as ideias competem igualmente.

Com base na sua missão de "elevar o mundo com 'memória'", a Kioxia cultivará uma nova era de memória com sua tecnologia inovadora para promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico que suporte a sociedade digital do futuro. A Kioxia segue protegendo e utilizando sua propriedade intelectual com eficácia e desenvolvendo iniciativas de forma proativa para fortalecer a competividade do seu negócio de memória e SSD.

Desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual da Kioxia

Como líder global em memória flash e tecnologias de SDD, a Kioxia está comprometida com pesquisa e desenvolvimento de ponta. Em dezembro de 2022, o número de patentes registradas mundialmente foi mais de 12 mil.

Para mais informações sobre a Top 100 Global Innovators? 2023, acesse https://clarivate.com/top-100-innovators/

Comunicados à imprensa da Clarivate https://clarivate.com/newsroom/

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida a melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH?, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

