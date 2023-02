Britânico que invadiu contas de Obama e Biden será extraditado para EUA

A Justiça espanhola anunciou nesta sexta-feira (17) que autorizou a extradição para os Estados Unidos de um "hacker" britânico de 23 anos que invadiu as contas do Twitter dos políticos Joe Biden e Barack Obama e do magnata Bill Gates.

"A Audiência Nacional concordou com o pedido das autoridades dos Estados Unidos para extraditar um britânico de 23 anos que teria participado de vários ataques cibernéticos", explicou este tribunal superior em um comunicado, especificando que a decisão ainda pode ser alvo de recurso.

O suspeito se chama Joseph James O'Connor e foi preso em julho de 2021 em Estepona, no sul da Espanha, onde vivem muitos britânicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os fatos pelos quais ele é acusado ocorreram em julho de 2020, um ano antes de sua prisão.

Ele é acusado de ter hackeado "130 contas do Twitter, como as de Biden, Obama e Bill Gates", além "da conta do Snapchat de uma personalidade pública, a qual tentou extorquir e assediar, ameaçando divulgar fotos nuas", diz a declaração, sem especificar a identidade desta última celebridade.

Os magistrados consideraram que há "requisitos necessários para proceder à entrega de Joseph James O'Connor, conhecido como 'Plugwalk Joe', por 14 acusações criminais nos Estados Unidos".

Esses crimes seriam equivalentes na Espanha à "descoberta e divulgação de segredos, pertencimento a uma organização criminosa, extorsão, acesso ilegal a sistemas informáticos, fraude informática e lavagem de dinheiro", especificou a Audiência Nacional.

Para evitar a extradição, a defesa do britânico defendeu a "desproporcionalidade das sentenças" que ele vai enfrentar nos Estados Unidos, ou que deva ser julgado na Espanha, porque os servidores de computador usados para os ataques foram localizados neste país, acrescentou o comunicado judicial.

O adolescente que idealizou o ataque a celebridades, do qual O'Connor participou, foi condenado em 2021 a três anos de prisão nos Estados Unidos, após um acordo admitindo sua culpa.

O'Connor também está vinculado a uma série de ligações para provocar uma resposta da polícia, como alertar sobre um plano falso de ataque a um aeroporto.

O tribunal do Distrito Norte da Califórnia e o do Distrito Sul de Nova York lidam com o caso de O'Connor, afirmou a Audiência Nacional.

al/mg/avl/aa

Tags