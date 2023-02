Brasil e países da região manifestam 'profunda preocupação' por novo plano israelense na Cisjordânia

Brasil, Argentina, Chile e México expressaram, nesta sexta-feira (17), sua "profunda preocupação" com a decisão do governo de Israel de legalizar novos assentamentos na Cisjordânia, ao considerar a medida uma "violação" do direito internacional.

"Os governos da Argentina, Brasil, Chile e México veem com profunda preocupação a decisão do governo de Israel de legalizar nove postos avançados ("outposts") e construir dez mil casas em assentamentos existentes na Cisjordânia", diz um comunicado conjunto, publicado pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

"Essas medidas unilaterais constituem graves violações do Direito Internacional e das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", diz o comunicado firmado pelos quatro países.

O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu expandir sua ocupação na Cisjordânia, território sob domínio de Israel desde 1967, apesar da vontade dos palestinos de ter um Estado independente.

A maioria das potências ocidentais considera ilegais os assentamentos israelenses na Cisjordânia, justificados pelo governo Netanyahu com base em supostos laços históricos e políticos entre Israel e esse território.

A volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto interrompe quatro anos de alinhamento de Brasília com Israel durante o governo do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.

Na gestão Bolsonaro, o alinhamento com Netanyahu foi tal que o Brasil chegou a cogitar a transferência de sua embaixada da cidade de Tel Aviv para Jerusalém, mas o projeto não se concretizou.

Na nota de hoje, os governos de Brasil, México, Chile e Argentina também pedem a "israelenses e palestinos que se abstenham de atos e provocações que possam promover nova escalada de violência e que retomem as negociações para chegar a uma solução pacífica para o conflito".

