Bilionário do setor de tecnologia reportado como desaparecido na China

O bilionário Bao Chan, diretor do banco de investimentos China Renaissance, está desaparecido, informou a empresa nesta sexta-feira, o que provocou uma forte queda das ações da empresa em Hong Kong.

Bao Fan, também diretor executivo do banco, é uma figura importante na indústria de tecnologia da China e teve um papel crucial no desenvolvimento de várias startups no país.

"A empresa não conseguiu entrar em contato com o senhor Bao", informou a China Renaissance em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, sem revelar mais detalhes.

As ações da empresa desabaram quase 32% após a divulgação do comunicado.

De acordo com o canal de notícias financeiras Caixin, o executivo de 52 anos está desaparecido há dois dias.

A China Renaissance não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

Fundado em 2005, o grupo supervisionou os IPOs (oferta pública inicial) de vários da internet na China, incluindo a empresa líder do comércio eletrônico JD.com.

Bao também atuou na fusão em 2015 entre o grupo Didi (tecnologia e transporte privado) e sua principal concorrente na época, Kuaidi Dache.

