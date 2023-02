Auxerre vence (2-1) e acaba com sequência positiva do Lyon

O Auxerre ganhou fôlego em sua luta para fugir do rebaixamento e quebrou uma série positiva do Lyon, a quem venceu de virada nesta sexta-feira, por 2 a 1, no jogo que abriu a 24ª rodada da Ligue 1 francesa.

O Lyon do técnico Laurent Blanc - que não viajou a Auxerre porque se recupera de uma pneumopatia - estava há seis jogos sem perder contando todas as competições.

Agora se mantém no 9º lugar, seis pontos atrás do Lille (5º), que atualmente ocupa a posição que garante a classificação para a Liga Europa.

O zagueiro brasileiro Jubal Júnior marcou o gol da vitória do Auxerre, que com 18 pontos está a um ponto da 'zona de salvação'.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Auxerre - Lyon 2 - 1

- Sábado:

(13h00) Nice - Reims

(17h00) Strasbourg - Angers

- Domingo:

(9h00) PSG - Lille

(11h00) Brest - Monaco

Troyes - Montpellier

Rennes - Clermont-Ferrand FC

Lorient - Ajaccio

(13h05) Lens - Nantes

(16h45) Toulouse - Marselha

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 54 23 17 3 3 55 20 35

2. Marselha 49 23 15 4 4 45 20 25

3. Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21

4. Lens 46 23 13 7 3 35 18 17

5. Lille 41 23 12 5 6 40 27 13

6. Rennes 40 23 12 4 7 42 28 14

7. Nice 37 23 10 7 6 30 21 9

8. Lorient 36 23 10 6 7 35 35 0

9. Lyon 35 24 10 5 9 36 27 9

10. Reims 33 23 7 12 4 30 26 4

11. Toulouse 32 23 9 5 9 39 39 0

12. Clermont-Ferrand FC 30 23 8 6 9 24 31 -7

13. Nantes 28 23 6 10 7 24 26 -2

14. Montpellier 23 23 7 2 14 34 45 -11

15. Brest 20 23 4 8 11 24 38 -14

16. Troyes 19 23 4 7 12 33 52 -19

17. Strasbourg 18 23 3 9 11 27 41 -14

18. Ajaccio 18 23 5 3 15 18 42 -24

19. Auxerre 18 24 4 6 14 21 48 -27

20. Angers 10 23 2 4 17 19 48 -29

