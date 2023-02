Ataque a sede da polícia no Paquistão mata sete, entre eles três agressores (oficial)

Ao menos sete pessoas morreram nesta sexta-feira (17), entre elas os três agressores, durante um ataque a um complexo policial em Karachi, capital econômica do Paquistão, anunciou uma fonte oficial à AFP.

"Quatro pessoas morreram no ataque, incluindo dois policiais, um paramilitar e um trabalhador sanitário", destacou Murtaza Wahab Siddiqui, porta-voz do governo da província de Sindh. "A operação terminou com a morte dos três terroristas", acrescentou.

